Аудит лендинга

Здравствуйте, уже несколько дней пытаюсь победить adwards, когда пытаюсь сделать рекламу, то он блокирует ее по такой причине: Спасибо за обращение в службу поддержки Google Рекламы! Последняя проверка Вашего сайта http://www.vip-models.zp.ua/ , показала, ...