Юзабилити аудит сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт6 заявок182 просмотра

Необходимо провести аудит сайта с точки зрения пользовательского опыта, юзабильности с рекомендациями по оптимизации структуры и блоков.

В результате необходимо подготовить текстовый файл со скриншотами и рекомендациями

7 лет назад
sparj
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Почистить сайт от вредоносных ссылок

    $35

    Здравствуйте, уже несколько дней пытаюсь победить adwards, когда пытаюсь сделать рекламу, то он блокирует ее по такой причине: Спасибо за обращение в службу поддержки Google Рекламы! Последняя проверка Вашего сайта http://www.vip-models.zp.ua/ , показала, ...

    CSSJavaScript
    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправить ошибки на сайте (Search Console) и установить рекламу

    Цель  -  установить на сайте рекламу от Google AdSense .Препятствие – наличие ошибок на сайте при проверке его Search Console  . В том числе:1.Ошибки сканирования URL на сайте:      ошибка сервера -207, ошибка 404 - ...

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тестирование сайта через ПК

    перенесли сайт на новый сервер хоста . нужно его протестировать на работоспособность через ПК . скидываю инструкцию  https://my.activecloud.com/ru/index.php?/DefaultRU/Knowledgebase/Article/View/409/0/nstrojjk-fjjl-hosts-v-windows https://my.activecloud.com/ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/486/0/kk-vnesti-izmenenija-v-fjjl-hosts-n-primere-os-windows-10 https://my.activecloud.com/ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/487/0/kk-vnesti-izmenenija-v-fjjl-hosts-os-unix-linux Для переключения работы сайта на новый сервер ...

    Linux
    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тест программы - Usability

    Работа на Подоле !!! Пошаговое тестирование по техническому заданию. Необходимо провести тестирование usability системы, описать что реализовано не удобно, почему не удобно. Тестирование проводится в г. Киеве, на подоле, 5 мин. от метро Тараса Шевченко, ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • GUI и Usability тестирование сайта

    Добрый день, Убедительная просьба без опыта и знаний в GUI и usability на заявку не отвлекаться. Требуется провести GUI и Usability тестирование интернет-магазина. - Функциональность - Дизайн ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Найди нужную ссылку на сайте.

    Привет, уважаемый исполнитель. Цель задания найти ссылку, зайдя на которую можно будет скачать либо уже пользоваться ботом, перейдя по ссылке, которую нужно обнаружить. По ссылке не должна открыться покупка бота, должно быть так будто я ...

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад