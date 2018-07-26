Нужен тестер на полчаса-часок погонять сайт на предмет косяков и багов (первичное тестирование). Приступить желательно сейчас, бюджет 10-20 баксов (или обозначьте своё предложение).
Юзабилити аудит сайта
Необходимо провести аудит сайта с точки зрения пользовательского опыта, юзабильности с рекомендациями по оптимизации структуры и блоков.
В результате необходимо подготовить текстовый файл со скриншотами и рекомендациями
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