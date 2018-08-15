Нужен тестер слегка погонять сайт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен12 заявок212 просмотров

Нужен тестер на полчаса-часок погонять сайт на предмет косяков и багов (первичное тестирование). Приступить желательно сейчас, бюджет 10-20 баксов (или обозначьте своё предложение).

7 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Borman010884
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
Благодарю за качественно и оперативно сделанную работу!
Все супер, рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Borman010884
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
ТОП-10
Тестирование сайтов

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