Исправить ошибки на сайте (Search Console) и установить рекламу

Цель - установить на сайте рекламу от Google AdSense .Препятствие – наличие ошибок на сайте при проверке его Search Console . В том числе:1.Ошибки сканирования URL на сайте: ошибка сервера -207, ошибка 404 - 11, доступ запрещен – 2, не найдено – 127, другое – 82.2.Структурированные данные : 7 026 Элементы, 7 021 Элементы с ошибками.3.Удобство просмотра на мобильных устройствах - 2 520 Страниц, на которых обнаружены проблемы – контент шире экрана и интерактивные элементы расположены слишком близко.4. Страницы с заблокированными ресурсами для робота Googlebot - 4 335.