Исправить ошибки на сайте (Search Console) и установить рекламу

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт2 заявки196 просмотров

Цель  -  установить на сайте рекламу от Google AdSense .Препятствие – наличие ошибок на сайте при проверке его Search Console  . В том числе:1.Ошибки сканирования URL на сайте:      ошибка сервера -207, ошибка 404 - 11,  доступ запрещен – 2, не найдено – 127, другое – 82.2.Структурированные данные :   7 026  Элементы,     7 021  Элементы с ошибками.3.Удобство просмотра на мобильных устройствах - 2 520 Страниц, на которых обнаружены проблемы – контент шире экрана и интерактивные элементы расположены слишком близко.4. Страницы с заблокированными ресурсами для робота Googlebot - 4 335.

7 лет назад
enk4000
68 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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