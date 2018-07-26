Найти ошибку в верстке

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Закрыт3 заявки184 просмотра

На сайте большой процент отказов на iPhone,  iOS 11, 12, 7

https://yadi.sk/i/UnDUt4Sp3Zpg4h

https://yadi.sk/i/tMz38mzd3ZwXXf

Необходимо найти ошибки в верстке.

iOS
7 лет назад
V_ll
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров