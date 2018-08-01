Opencart 1.5 вывести категории в меню

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен2 заявки202 просмотра

Стоит модуль SuperMegaMenu. 

Нужно вывести каталог выпадающим списком. 

После переноса с хостинга на хостинг, пропало. 

Сайт life-apotheke.ru

В приложении как выглядит в админке

Opencart
7 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$4
1 день
Все сделано на отлично и главное быстро. Обязательно обращусь ещё
Понятное ТЗ и правки, быстрая коммуникация и моментальная оплата!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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