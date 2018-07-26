Тестирование сайта через ПК

Привет, уважаемый исполнитель. Цель задания найти ссылку, зайдя на которую можно будет скачать либо уже пользоваться ботом, перейдя по ссылке, которую нужно обнаружить. По ссылке не должна открыться покупка бота, должно быть так будто я ...