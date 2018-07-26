Тестирование сайта через ПК

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Закрыт2 заявки178 просмотров

перенесли сайт на новый сервер хоста . нужно его протестировать на работоспособность через ПК . скидываю инструкцию 

https://my.activecloud.com/ru/index.php?/DefaultRU/Knowledgebase/Article/View/409/0/nstrojjk-fjjl-hosts-v-windows

https://my.activecloud.com/ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/486/0/kk-vnesti-izmenenija-v-fjjl-hosts-n-primere-os-windows-10

https://my.activecloud.com/ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/487/0/kk-vnesti-izmenenija-v-fjjl-hosts-os-unix-linux

Для переключения работы сайта на новый сервер Вам понадобится изменить записи DNS-зоны.

Изменить А-записи для доменов на работу со следующим адресом:

178.159.240.167

Linux
7 лет назад
kasperovsky
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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