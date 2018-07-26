На сайте большой процент отказов на iPhone, iOS 11, 12, 7 https://yadi.sk/i/UnDUt4Sp3Zpg4h https://yadi.sk/i/tMz38mzd3ZwXXf Необходимо найти ошибки в верстке.
Тестирование сайта через ПК
перенесли сайт на новый сервер хоста . нужно его протестировать на работоспособность через ПК . скидываю инструкцию
https://my.activecloud.com/ru/index.php?/DefaultRU/Knowledgebase/Article/View/409/0/nstrojjk-fjjl-hosts-v-windows
https://my.activecloud.com/ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/486/0/kk-vnesti-izmenenija-v-fjjl-hosts-n-primere-os-windows-10
https://my.activecloud.com/ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/487/0/kk-vnesti-izmenenija-v-fjjl-hosts-os-unix-linux
Для переключения работы сайта на новый сервер Вам понадобится изменить записи DNS-зоны.
Изменить А-записи для доменов на работу со следующим адресом:
178.159.240.167
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