Цель - установить на сайте рекламу от Google AdSense .Препятствие – наличие ошибок на сайте при проверке его Search Console . В том числе:1.Ошибки сканирования URL на сайте: ошибка сервера -207, ошибка 404 - ...
Почистить сайт от вредоносных ссылок
Здравствуйте, уже несколько дней пытаюсь победить adwards, когда пытаюсь сделать рекламу, то он блокирует ее по такой причине:
Спасибо за обращение в службу поддержки Google Рекламы!
Последняя проверка Вашего сайта http://www.vip-models.zp.ua/ , показала, что на нем присутствуют следующие вредоносные ссылки:
http://www.vip-models.zp.ua/, https://www.vip-models.zp.ua/, https://www.vip-models.zp.ua/css/gride-system.min.css, https://www.vip-models.zp.ua/css/main.css, https://www.vip-models.zp.ua/favicon.ico, https://www.vip-models.zp.ua/fonts/ProximaNova/ProximaNova-Black.eot?, https://www.vip-models.zp.ua/fonts/ProximaNova/ProximaNova-Bold.eot?, https://www.vip-models.zp.ua/fonts/ProximaNova/ProximaNova-Bold.woff, https://www.vip-models.zp.ua/fonts/ProximaNova/ProximaNova-Light.eot?, https://www.vip-models.zp.ua/fonts/ProximaNova/ProximaNova-Light.woff, https://www.vip-models.zp.ua/fonts/ProximaNova/ProximaNova-Regular.eot?, https://www.vip-models.zp.ua/fonts/ProximaNova/ProximaNova-Regular.woff, https://www.vip-models.zp.ua/fonts/ProximaNova/ProximaNova-Semibold.eot?, https://www.vip-models.zp.ua/fonts/ProximaNova/ProximaNova-Semibold.woff, https://www.vip-models.zp.ua/img/about-bg.jpg, https://www.vip-models.zp.ua/img/advantages-icon-1.png, https://www.vip-models.zp.ua/img/advantages-icon-2.png, https://www.vip-models.zp.ua/img/advantages-icon-3.png, https://www.vip-models.zp.ua/img/advantages-icon-4.png, https://www.vip-models.zp.ua/img/calendar-icon.png, https://www.vip-models.zp.ua/img/close.png, https://www.vip-models.zp.ua/img/gmail-icon.png, https://www.vip-models.zp.ua/img/heart-icon.png, https://www.vip-models.zp.ua/img/location-icon.png, https://www.vip-models.zp.ua/img/main-bg.jpg, https://www.vip-models.zp.ua/img/money-icon.png, https://www.vip-models.zp.ua/img/phone-icon.png, https://www.vip-models.zp.ua/img/t-shirt-icon.png, https://www.vip-models.zp.ua/js/common.js
Проверял сайт кучей антивирусников, смотрел сам код вручную, уже не знаю что делать если честно, кто сталкивался и готов помочь пишите. Нужно сделать сегодня!ВАЖНО! Деньги скину после того как пройдет проверку google! ВАЖНО!
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