Требуется QA с хорошим знанием Behat

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт3 заявки295 просмотров

Необходимо провести ряд автоматических и ручных тестов. Знание Behat обязательно. 

В ответе на проект просьба подробно рассказать про стек технологий, которыми Вы владеете (если не указано в портфолио).

7 лет назад
Rinat_H
Ринат 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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