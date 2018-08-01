Основная обязанность общатся с telegram ботом. Большенство сообщений обрабатывается ИИ, остальные обрабатываются службой поддержки.
Требуется QA с хорошим знанием Behat
Необходимо провести ряд автоматических и ручных тестов. Знание Behat обязательно.
В ответе на проект просьба подробно рассказать про стек технологий, которыми Вы владеете (если не указано в портфолио).
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