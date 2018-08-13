Аудит сайта в тематике "ремонт квартир"

Для проведения аудита "удобства пользования - увеличения конверсий с сайта" нужен интернет-маркетолог, отлично разбирающийся в тематике "ремонт квартир" и имеющий в качестве примеров выполненные проекты. Цель аудита - сделать сайт компании более продающим, удобным для пользования. То есть, это работа с юзабилити и продающими факторами.

В качестве результата нужен аудит с аргументацией (выводами) и ТЗ для исполнителей (вебмастера, копирайтера, дизайнера и т.д.). Сайт: https://www.remont-key.com/