Аудит сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен1 заявка106 просмотров

Необходимо сделать развернутый аудит сайта на предмет плохого ранжирования в Гугл. Готовы предоставить гостевой доступ в панель Гугла и Аналитики. Сроки поджимают, нужно на этой неделе сдать.

4 года назад
elistensis
Вячеслав 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

seo-specialist
Иван 
43 года
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад
4 года назад
$120
2 дня
Отличный аудит, то что нужно! Спасибо!
Хороший заказчик. Оперативно связался со мной, подробно все рассказал и очень быстро принял работу. Спасибо!

Заявки фрилансеров

seo-specialist
Иван 
43 года
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад
4 года назад