Настройка google analytics

Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок183 просмотра
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Необходимо проверить корректность отображения данных в существующем аккаунте сайта taobaocn.com.ua

Осуществить юзабилити и предложить свои предложения стандартный целей и настроек отчетов

Настроить новые цели по мною поставленным задачам.

9 лет назад
mebeliniua
Денис 
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад