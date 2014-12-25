Аудит безопасности игровых серверов

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Требуется анализ и решение проблемы по игровым серверам hlds (кс 1.6)

Подробно об атаке http://c-s.net.ua/forum/topic69969.html - правила не спасают.

Так же возможно проблема с Mysql от нагрузки

Warning: mysql_connect(): [2002] Connection timed out (trying to connect via tcp://91.211.117.166:3306) in /var/www/amxbans/data/www/amx-bans.com/bans13/include/config.inc.php on line 46 Warning: mysql_connect(): Connection timed out in /var/www/amxbans/data/www/amx-bans.com/bans13/include/config.inc.php on line 46 Connection timed out

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9 лет назад
predatorexx
Виталий 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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