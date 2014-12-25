Написать Selenium тесты для веб сервиса

Хостинг timeweb.ru аккаунт оказывает чрезмерную нагрузку на сервер. Информацию по нагрузке за прошедшие дни и ограничения тарифных планов Вы можете посмотреть в панели управления.
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Написать кейсы и сьюты на Selenium IDE
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