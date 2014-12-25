Удалить вирус на блоге

Здравствуйте Павел! меня зовут Наталья. У меня есть некоммерческий блог utro-pochta.ru на WP и за последние 2 недели служба тех поддержки хостинга прислала мне несколько писем об обнаружении вредоносного вируса. Я по наивности думала, что стоит поменять пароль доступа на сайт и все прекратится. Но рассылка спама продолжается( буду Вам очень благодарна за помощь! Судя по отзывам - Вы первоклассный специалист. Цену назовите сами. С уважением, Наталья.