Проверить юзабилити, написать ТЗ

сайт http://stylishwatches.org требуется выполнить проверку юзабилити главной страницы, разделов, карточки товаров и написать рекомендации. (ТЗ) с бюджетом на доработку до 10-15 т.р. с реальными рекомендациями в пределах бюджета и желательно исполнителями.

P.S. этот проект на тестирование не входит в сумму, оплата отдельная.