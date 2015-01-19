Найти уязвимость на сайте

сайт http://stylishwatches.org требуется выполнить проверку юзабилити главной страницы, разделов, карточки товаров и написать рекомендации. (ТЗ) с бюджетом на доработку до 10-15 т.р. с реальными рекомендациями в пределах бюджета и желательно исполнителями. P.S. этот проект на тестирование ...
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На сайт залили клоны китайских магазинов. Например http://www.malysham.info/0securely/Light-71-173-732.html. Нужно выяснить дыру в безопасности и принять меры для ее устранения.
Сайт по управлением джумпла 1й версии.
Личные сообщения шлите после того как вы подадите свою заявку.
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