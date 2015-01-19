Найти уязвимость на сайте

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На сайт залили клоны китайских магазинов. Например http://www.malysham.info/0securely/Light-71-173-732.html. Нужно выяснить дыру в безопасности и принять меры для ее устранения.

Сайт по управлением джумпла 1й версии.

Личные сообщения шлите после того как вы подадите свою заявку.

9 лет назад
vojack01
Артем 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Sizam4ik
41 годПольша
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад
9 лет назад
$50
3 дня
Александр очень ответственно сделал все что я просил, даже больше. Без него мой сайт бы не выжил. Оперативность, профессионализм, приятность в общении вот неполный список позитивных качеств.
Спасибо за проект! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!