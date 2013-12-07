От Хостинг Украина( www.ukraine.com.ua ). Я получили письмо как владелец хостинг-аккаунта sal....... kiev.ua Содержаниеписьма : В результате проверки аккаунта антивирусом были обнаружены файлы, которые являются вредоносными или заражены. (и перечень ...
Нужно проверить сайт.
нужно проверить сайт на наличие ошибок при верстке. проверить кроссбраузерность, чистый код, перенос всей информации со старого сайта по разделам на новый сайт. скорость загрузки, отображение корректное во всех браузерах, читабельность шрифта, при наличие ошибок указать на прин скрине все замечания к исправлению и приведения в нужный вид для переноса на оригинальный домен. проверять надо http://texnoimport.com.ua/ на него информация переносилась со старой версии http://www.ulasp.org/ru
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