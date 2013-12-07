нужно проверить сайт на наличие ошибок при верстке. проверить кроссбраузерность, чистый код, перенос всей информации со старого сайта по разделам на новый сайт. скорость загрузки, отображение корректное во всех браузерах, читабельность шрифта, при наличие ошибок указать на прин скрине все замечания к исправлению и приведения в нужный вид для переноса на оригинальный домен. проверять надо http://texnoimport.com.ua/ на него информация переносилась со старой версии http://www.ulasp.org/ru