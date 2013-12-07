Нужно проверить сайт.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен2 заявки158 просмотров

нужно проверить сайт на наличие ошибок при верстке. проверить кроссбраузерность, чистый код, перенос всей информации со старого сайта по разделам на новый сайт. скорость загрузки, отображение корректное во всех браузерах, читабельность шрифта, при наличие ошибок указать на прин скрине все замечания к исправлению и приведения в нужный вид для переноса на оригинальный домен. проверять надо http://texnoimport.com.ua/ на него информация переносилась со старой версии http://www.ulasp.org/ru

11 лет назад
klutsev
Сергей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
11 лет назад
$35
1 день
Сделал все быстро и качественно. А также дал рекомендации по развитию сайта
Заказчик отличный, советую с ним сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
11 лет назад

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