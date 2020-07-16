Обслуживание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт3 заявки577 просмотров

1. Анализ сайта vpay.org

2. Внесение изменений в информационные документы, выложенные на сайты

3. Доработка платежных систем, и заведение новых на сайт

4. анализ и предложение по возможности изменения интерфейса.

5. Текущие вопросы, которые могут возникать в процессе ведения сайта.

5 лет назад
mayyyyyyy
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Валентина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад