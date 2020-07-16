Есть сайт Сайт Дев версия перед продакшне необходима тестировать функциональность. Срочно нужны прямо сейчас. Оставьте ТГ, чтобы ускорить коммуникацию.
Обслуживание сайта
1. Анализ сайта vpay.org
2. Внесение изменений в информационные документы, выложенные на сайты
3. Доработка платежных систем, и заведение новых на сайт
4. анализ и предложение по возможности изменения интерфейса.
5. Текущие вопросы, которые могут возникать в процессе ведения сайта.
Заявки фрилансеров
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