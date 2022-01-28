Поиск уязвимостей сайта

Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок1367 просмотров
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Добрый день

Необходим специалист, что бы найти уязвимости сайта

Сайт на CMS wordpress

Сайт: themainshift.com

Сколько это займет временить, какая стоимость?

Заранее спасибо!

2 года назад
guest_16402623872833
2 года в сервисе
Был
2 года назад