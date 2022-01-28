Поиск уязвимостей сайта

Здравствуйте. Есть гугл форма [url=https://forms.gle/qBoCzGmmsBCDbsgU6]https://forms.gle/bSrCaaCCRh1Y5iD68[/url]. Необходимо заполнить и отправить 315 форм таким образом, чтобы была определенная динамика и итоговая статистика. Цену и сроки предлагайте в сообщениях. Подробности по статистике в личку потенциальному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Необходим специалист, что бы найти уязвимости сайта
Сайт на CMS wordpress
Сайт: themainshift.com
Сколько это займет временить, какая стоимость?
Заранее спасибо!
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