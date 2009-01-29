Протестить на функциональность скрипт

После upgrade ПО сервера.На сайте появилась строка !--TYPO3SEARCH_begin-- и !--TYPO3SEARCH_end-- необходимо их убрать. P.S. задача только для знающих TYPO3 Подробности при переписке. skype mbarussia 200drive(at)gmail.com В приват не пишите !!!! В предложении указывайте стоимость и срок выполнения задачи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Протетисторвать скрипт на функциональность. Подробнее в Аську.
- Похожие заказы
- Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сайт MyFootballClub.ru Есть проблемы с регистрацией, как я подозреваю - существенные. И это есть предмет спора с разработчиком (который уверяет что все ок) Соответственно есть потребность в некоем формализованном тестировании Нужно 30 отчетов от разных юзеров о процессе ...Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Проект почти готов, нужно тестирование.Тестирование сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно проверить несколько сайтов на безопастность, возможности взлома и указание методов устранение дыр. Сайты рабочие, проверять надо так что бы не испортить ничего.Тестирование сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
При открытии своега сайта появляется белая стр. http://casino-lucky.ru/ хотелось бы узнать в чем дело и исправить ошибкуЗавершен15 лет назад
Имеется web-приложение (open source) - Anuko Time Tracker - http://www.anuko.com Фактически это PHP код, который работает с базой MySQL. В нем недавно были исправлены кое-какие мелочи, а именно: 1) Экспорт-импорт данных для команд в целом - данные ...Завершен15 лет назад
Обнаружен баг на сайте: http://projects.unicomdesign.ru/edinorog/ Проявляется только в IE7 - рвёт страницу посередине, оставляя огромную дыру.Завершен15 лет назад
Тема. Сайты на вордпрессе. Один на SLAED CMS, при этом, очевидно, взломан, нужно найти и устранить ошибкуЗакрыт15 лет назад
Нужно потестить форум и статейник. www.i2107.ru/forum/ (По а\м ваз 2107) Зарегится, заполнить инфу "о себе", добавить статью (можно левую или от фоноря), создать пару тем на форуме, ответить в существующие. Желательно под разными браузерами. ошибки ...Завершен15 лет назад
- $3
СРОЧНО!!! сайт www.megafilm.kz мазилла сильно ругаеться что троян гугл тоже... АСЯ - 306082Завершен15 лет назад