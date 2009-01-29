Протестить на функциональность скрипт

Сайт MyFootballClub.ru Есть проблемы с регистрацией, как я подозреваю - существенные. И это есть предмет спора с разработчиком (который уверяет что все ок) Соответственно есть потребность в некоем формализованном тестировании Нужно 30 отчетов от разных юзеров о процессе ...