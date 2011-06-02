Проверить на взлом сервер, сайт

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Тестирование сайтовЗакрыт3 заявки224 просмотра
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Необходимо проверить сайт- сервер на уязвимости.

http://maxishop.kz

оплата при нахождении и устранении уязвимости.

тех. данные сервера

win server 2008

Хост: (212.154.200.210) Хост Базы Данных: localhost (127.0.0.1)

Операционная Система: БД: MySQL 5.0.67-community-nt

Дата на Сервере: 15/06/2011 16:39:38 Дата БД: 15/06/2011 15:39:38

Время на сервере:

HTTP Сервер: Apache/2.2.17 (Win32) PHP/5.2.17

Версия PHP: 5.2.17 (Zend: 2.2.0)

ftp Xlight FTP Server

mail hMailServer-4.4.3-B285

движок сайта oscommerce

13 лет назад
lucky2
Игорь 
47 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
2 года назад