Проверить сайт на уязвимости

Тестирование сайтовЗавершен6 заявок202 просмотра
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Проект находится в завершающей стадии, поэтому хочу проверить, нет ли на сайте серьезных уязвимостей, которые бы могли привести к взлому, краже исходных кодов или базы пользователей и т.д. Проект сделан на основе CMS LiveStreet.

Желательно каким-то образом подтвердить свою квалификацию. В заявке обязательно указывайте сроки и стоимость работы. Вполне возможно несколько исполнителей. УРЛ и код для регистрации дам выбранным исполнителям.

13 лет назад
sex-mashine
Сергей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
vorobjov_sh
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Андрей отлично и в сжатые сроки справился с работой. Рекомендую как отличного исполнителя7
Работал с Сергеем с оплатой по факту. После ознакомления с отчетом сразу же получил оплату. Человек честный, не обманул! Приятен в общении, рекомендую.
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