Проверить сайт на уязвимости

Проект находится в завершающей стадии, поэтому хочу проверить, нет ли на сайте серьезных уязвимостей, которые бы могли привести к взлому, краже исходных кодов или базы пользователей и т.д. Проект сделан на основе CMS LiveStreet.

Желательно каким-то образом подтвердить свою квалификацию. В заявке обязательно указывайте сроки и стоимость работы. Вполне возможно несколько исполнителей. УРЛ и код для регистрации дам выбранным исполнителям.