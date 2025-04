Проверить сайт на вирусы

Добрый вечер, коллеги

Есть сайт на платформе Shop-Script, который недавно заблокировал Google.

Сообщение Google:

"Этот сайт, возможно, распространяет вредоносные программы. При попытке перейти на страницы этого сайта появится страница предупреждения

(http://www.google.com/interstitial?url=http://www.eurocity.by/&hl=ru - страница предупреждения).

Подробную информацию об обнаруженных нами проблемах можно просмотреть на странице диагностики безопасного просмотра Google для вашего сайта. (Адрес - http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=http://www.eurocity.by/&hl=ru)"

Предлагают откорректировать безопасность по советам по адресу http://www.stopbadware.org/home/security

Хостинг-провайдер, в свою очередь утверждает, что это не вирус, а

"There are not any viruses on the server, but your account may have become compromised and someone could have uploaded scripts that are labeled as viruses. Please contact the developer of your website for additional support as they will likely need to go page-by-page and look for any content that was not added by themselves."

В общем необходим человек, сталкивавшийся с такой ситуацией, способный решить проблему в кратчайшие сроки, за адекватные деньги.

Оплата WMZ либо наличные в Минске.

Предпочтительно человек с рейтингом и отзывами.