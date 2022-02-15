Проверить сайт правильно ли сделано ускорение

Необходим программист/тестировщик который умеет и может писать именно автоматические тесты по проверке сайта как реальный пользователь. Опыта в этом нет, поэтому будет много глупых вопросов и т.п. Чек-лист для ручной проверки самого важного есть, вот пришли ...