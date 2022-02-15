Проверить сайт правильно ли сделано ускорение

Здравствуйте. Есть задача тестировать верстку на соответствие макетам. Эта задача требует повышенной внимательности. И если вы сразу можете распознать паразитный сдвиг элемента на 1 пиксель, то скорее всего вы мне и нужны) Суть - быстро сверстали, но ...
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Проверить сайт на WP правильно ли сделано ускорение. Сайт загружается медленно, но показатели - в зеленой зоне.
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