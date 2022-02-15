Тестирование верстки на соответствие макетам

Здравствуйте.

Есть задача тестировать верстку на соответствие макетам. Эта задача требует повышенной внимательности. И если вы сразу можете распознать паразитный сдвиг элемента на 1 пиксель, то скорее всего вы мне и нужны)

Суть - быстро сверстали, но из за скорости выявляется много несоответствий макетам и багов как на десктоп версии, так и на мобильной. Вам предстоит сравнивать макеты и верстку, находить разрешения на которых все ломается. Вашей задаче будет выявление несоответствий и багов, и их фиксация в документ.

Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю), на нем бухгалтерия завязана. Укажите пожалуйста в заявке "меня устраивает работа по трекеру" и обязательно желаемую часовую ставку.

В заявке укажите:

1) Какие устройства есть в наличии для тестирования верстки

2) Сколько вы хотите получать за час работы

3) Сколько часов можете работать в день

4) Часовой пояс