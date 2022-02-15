Тестирование верстки на соответствие макетам

Необходим программист/тестировщик который умеет и может писать именно автоматические тесты по проверке сайта как реальный пользователь. Опыта в этом нет, поэтому будет много глупых вопросов и т.п. Чек-лист для ручной проверки самого важного есть, вот пришли ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть задача тестировать верстку на соответствие макетам. Эта задача требует повышенной внимательности. И если вы сразу можете распознать паразитный сдвиг элемента на 1 пиксель, то скорее всего вы мне и нужны)
Суть - быстро сверстали, но из за скорости выявляется много несоответствий макетам и багов как на десктоп версии, так и на мобильной. Вам предстоит сравнивать макеты и верстку, находить разрешения на которых все ломается. Вашей задаче будет выявление несоответствий и багов, и их фиксация в документ.
Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю), на нем бухгалтерия завязана. Укажите пожалуйста в заявке "меня устраивает работа по трекеру" и обязательно желаемую часовую ставку.
В заявке укажите:
1) Какие устройства есть в наличии для тестирования верстки
2) Сколько вы хотите получать за час работы
3) Сколько часов можете работать в день
4) Часовой пояс
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