CRO специалист / web-аналитик

1. Перейти по ссылке https://www.avito.ru/barnaul/predlozheniya_uslug/gruzoperevozki_barnaulgazelperevozki_658103574 2. Нажать на кнопку "Написать сообщение" (Можно что-нибудь написать по тематике объявления), закрыть сообщения 3. Нажать на кнопку "Позвонить" (Звонить по телефону не нужно, жмем назад) 4. По желанию! Оставить отзыв о проделанной работа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главная задача: Работать над повышением конверсии сайтов. Сделать сайты понятными и
удобным для пользователя, превратив их в мощный инструмент продаж.
Обязанности:
· проведение юзабилити-аудитов, поиск точек роста конверсии сайта;
· анализ пути пользователя до совершения конверсии (user story);
· анализ ЦА клиента (исследование предпочтений, ожиданий и проблем пользователей),
сегментация аудитории, выделение основных кластеров;
· анализ конкурентов по УТП, акциям, спецпредложениям, составление УТП для клиента;
· ценовое исследование рынка;
· создание прототипов;
· управление A/B-тестами;
· работа с инструментами аналитики;
· анализировать результаты тестирования, преобразовывать результаты в практические идеи и
рекомендации;
· составление регулярных отчетов для клиентов по эффективности проведенных работ по CRO;
· интеграция аналитики в CRM системы для отслеживания эффективных каналов продаж.
Требования:
· опыт работы в качестве CRO-специалиста/веб-аналитика не менее 2 лет;
· знания Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google Optimize и других инструментов
аналитики;
· понимание процесса A/B-тестирования, опыт работы с различными платформами
A/B-тестирования;
· понимание поведения пользователей на сайте;
· умение чувствовать, что нужно посетителю сайта, как его убедить купить;
· способность генерировать креативные идеи и не бояться экспериментировать.
Условия:
· работа в активном и профессиональном коллективе единомышленников;
· заработная плата от 80 тыс. рублей ;
· график работы (5/2, часы работы - договорные);
· удаленная занятость с полным или гибким графиком;
· здоровая атмосфера в коллективе и адекватное руководство, всегда готовое к
конструктивному диалогу;
· хорошая зарплата и хорошие бонусы за хорошие результаты (обсудим на собеседовании).
- Похожие заказы
- Тестирование сайтов24 заявкиЗакрыт2 года назад
у меня есть смарт контракты мне нужно их задеплоить в тест нет и протестировать всё хорошо после этого уже добавить несколько функций Изучить досконально смарт контракты Разобраться что они делают и как. Задеплоить в тестнет, подключить фронтенд Добавить пулы ликвидности Протестировать ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день Необходим специалист, что бы найти уязвимости сайта Сайт на CMS wordpress Сайт: themainshift.com Сколько это займет временить, какая стоимость? Заранее спасибо!Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Есть гугл форма [url=https://forms.gle/qBoCzGmmsBCDbsgU6]https://forms.gle/bSrCaaCCRh1Y5iD68[/url]. Необходимо заполнить и отправить 315 форм таким образом, чтобы была определенная динамика и итоговая статистика. Цену и сроки предлагайте в сообщениях. Подробности по статистике в личку потенциальному исполнителю.Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт2 года назад
Доработать сайт необходимо. Работы не очень много. больше половины сделано. Человек заболел Ковид. Поэтому ищу кто доделает Интересует ручное тестирование портала податьвсуд.рф на загрузку страниц, работоспособность форм на разных браузерах и устройствах. Будет плюсом рекомендации по ...Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт2 года назад
https://docs.google.com/document/d/1kDRWLUlJGkB6GGcIvLJDxqmKXIdD0OyIqIFRoWrEczQ/edit?usp=sharingТестирование сайтов7 заявокЗакрыт2 года назад
[b]Добрый день, коллеги![/b] В адрес моего сервера поступила жалоба: [i]"Наши журналы показывают, что на вашем сайте размещен вредоносный контент на _.__.___.___, доступный по следующим URL-адресам:___________"[/i] [b]Нужна помощь в поиске и устранении уязвимости и вредоносного кода на сайте.[/b] Сайт на ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт2 года назад
Протестировать саит QA тестированиеТестирование сайтов10 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен человек который будет отправлять инвайты по списку людям в Linkedin, если у вас есть опыт это будет преимуществом.Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день хотим сделать у вас аудит ссайта bustrayytka.comТестирование сайтов3 заявкиЗакрыт2 года назад