CRO специалист / web-аналитик

Главная задача: Работать над повышением конверсии сайтов. Сделать сайты понятными и

удобным для пользователя, превратив их в мощный инструмент продаж.

Обязанности:

· проведение юзабилити-аудитов, поиск точек роста конверсии сайта;

· анализ пути пользователя до совершения конверсии (user story);

· анализ ЦА клиента (исследование предпочтений, ожиданий и проблем пользователей),

сегментация аудитории, выделение основных кластеров;

· анализ конкурентов по УТП, акциям, спецпредложениям, составление УТП для клиента;

· ценовое исследование рынка;

· создание прототипов;

· управление A/B-тестами;

· работа с инструментами аналитики;

· анализировать результаты тестирования, преобразовывать результаты в практические идеи и

рекомендации;

· составление регулярных отчетов для клиентов по эффективности проведенных работ по CRO;

· интеграция аналитики в CRM системы для отслеживания эффективных каналов продаж.

Требования:

· опыт работы в качестве CRO-специалиста/веб-аналитика не менее 2 лет;

· знания Google Analytics, Яндекс.Метрика, Google Optimize и других инструментов

аналитики;

· понимание процесса A/B-тестирования, опыт работы с различными платформами

A/B-тестирования;

· понимание поведения пользователей на сайте;

· умение чувствовать, что нужно посетителю сайта, как его убедить купить;

· способность генерировать креативные идеи и не бояться экспериментировать.

Условия:

· работа в активном и профессиональном коллективе единомышленников;

· заработная плата от 80 тыс. рублей ;

· график работы (5/2, часы работы - договорные);

· удаленная занятость с полным или гибким графиком;

· здоровая атмосфера в коллективе и адекватное руководство, всегда готовое к

конструктивному диалогу;

· хорошая зарплата и хорошие бонусы за хорошие результаты (обсудим на собеседовании).