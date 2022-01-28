Смарт Контракты

Тестирование сайтовЗакрыт1 заявка753 просмотра
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у меня есть смарт контракты мне нужно их задеплоить в тест нет и протестировать всё хорошо после этого уже добавить несколько функций

Изучить досконально смарт контракты

Разобраться что они делают и как.

Задеплоить в тестнет,

подключить фронтенд

Добавить пулы ликвидности

Протестировать контракты на фронте

Проверить корректность расчётов- начисления монет.

Паралельно исправить ошибки если такие выявятся

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад