http://remont-kvartir77.ru/ плохо ранжируется новорег, но склеили на него не плохова дропа. дроп склеился, позиции не дат, в индексе ничего не поменялось Готов заплатить за качественный аудит 30 000 рублей и последующие работы, не более 80 000 ...
Разработка программы (бота) для автоматического бронирования
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать бота для бронирования определенного времени на сайте
На сайте работают другие боты, есть защита от ботов.
Основная задача программы, пробится среди других ботов и выполнить бронирование
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