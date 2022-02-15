Разработка программы (бота) для автоматического бронирования

у меня есть смарт контракты мне нужно их задеплоить в тест нет и протестировать всё хорошо после этого уже добавить несколько функций Изучить досконально смарт контракты Разобраться что они делают и как. Задеплоить в тестнет, подключить фронтенд Добавить пулы ликвидности Протестировать ...