Аудит с продвижением

https://madwrappers.pro после склейки плохо ранжируется

Нужен качественный аудит сайта , плачу 15 000 рублей и последующие работы, не более 30 000 рублей в месяц. Изучите мой сайт и сделайте предложение.

Была склейка старого домена на новый, после попадания в бан яши, все старницы вылетели с поиска, щас в яши более менее начали появлятся позоиции.

Пустые спамные сообщения буду удалять, пока не изучите сайт - предложения просьба не делать!