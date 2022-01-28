Нагрузочное тестирование NFT

Главная задача: Работать над повышением конверсии сайтов. Сделать сайты понятными и удобным для пользователя, превратив их в мощный инструмент продаж. [b]Обязанности:[/b] · проведение юзабилити-аудитов, поиск точек ...
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У нас есть сайт https://mostlink.me/w78rd. Это NFT маркетплейс с возможностью покупки, продажи и обмена NFT токенов.
Сайт на финальной стадии разработки и выгрузки в мейннет, в связи с этим необходимо сделать нагрузочное тестирование сайта.
Создать цепочку запросов по отдельным страницам сайта и оттестировать на баги и работоспособность при минимальном/среднем/высоким количеством запросов.
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