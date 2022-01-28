Нагрузочное тестирование NFT

У нас есть сайт https://mostlink.me/w78rd. Это NFT маркетплейс с возможностью покупки, продажи и обмена NFT токенов.

Сайт на финальной стадии разработки и выгрузки в мейннет, в связи с этим необходимо сделать нагрузочное тестирование сайта.

Создать цепочку запросов по отдельным страницам сайта и оттестировать на баги и работоспособность при минимальном/среднем/высоким количеством запросов.