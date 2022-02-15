Написание автоматических тестов для ежедневной и т.п. проверки сайта

Необходим программист/тестировщик который умеет и может писать именно автоматические тесты по проверке сайта как реальный пользователь. Опыта в этом нет, поэтому будет много глупых вопросов и т.п.

Чек-лист для ручной проверки самого важного есть, вот пришли к тому, что надо по-максимуму все автоматизировать. Сервер, домен и т.п. предоставим. Главное условие, что все доступы, код и т.п. принадлежат нам, у нас должна быть возможность делать все бекапы. Сайт является доской объявлений.