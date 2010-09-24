Проверить сайт в разных браузерах

Недавно сделал сайт ua - parfum . com

Некоторые покупатели говорят что сайт не загружаеться. У одного с Хрома, у другого с Эксплорера. При открытии отображаеться просто фон и ничего больше.

Проверить сам я никак не могу, заходил с разных браузеров и с разных разрешений, все отображаеться нормально.

Необходимо найти и устранить этот баг.