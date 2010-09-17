Внимание игроков в покер! Ищу группу из нескольких опытных игроков в онлайн-покер (до 10 человек) для тестирования вновь созданного сайта. Это многопользовательский онлайн покер по адресу: http://pokernarus.com Требования к игрокам: опыт игры на реальные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо протестировать сайт http://www.alians.ru/ по следующим параметрам
1) функциональное тестирование программного кода сайта – проверка наличия ошибок в программном коде сайта;
2) тестирование usability (эффективность восприятия интерфейсов сайта пользователями);
3) тестирование контента ;
4)тестирование на кроссбраузерность;
5)нагрузочное тестирование.
Свои предложения по каждому из типов тестирования со сроками и ценами присылайте на [email protected]
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