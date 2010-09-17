Необходимо протестировать сайт

Тестирование сайтовЗакрыт1 заявка160 просмотров
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Необходимо протестировать сайт http://www.alians.ru/ по следующим параметрам

1) функциональное тестирование программного кода сайта – проверка наличия ошибок в программном коде сайта;

2) тестирование usability (эффективность восприятия интерфейсов сайта пользователями);

3) тестирование контента ;

4)тестирование на кроссбраузерность;

5)нагрузочное тестирование.

Свои предложения по каждому из типов тестирования со сроками и ценами присылайте на [email protected]

13 лет назад
oknp
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад