Тестирование сайта fbs-offshore.com

Необходимо выполнить комплексное тестирование веб-ресурса http://repka.ua. Для выбора Исполнителя нам необходимо получить от Вас следующую информацию: - план тестирования, сроки и стоимость работ - схему работы удобную и для Вас и для нас Если сработаемся, будем рады сотрудничать ...