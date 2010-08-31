Анализ приложения вконтакте на баги и юзабилити

Проект находится в завершающей стадии, поэтому хочу проверить, нет ли на сайте серьезных уязвимостей, которые бы могли привести к взлому, краже исходных кодов или базы пользователей и т.д. Проект сделан на основе CMS LiveStreet. Желательно каким-то ...
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Требуются специалисты в области юзабилити, для анализа приложения вконтакте.
Направления исследования:
1) Интерфейс приложения
2) Интерфейс flash редактора
Требуется составить список улучшений и дополнений к действующей системе, которые сделают работу более понятной.
Описать явные косяки, и узкие места.
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