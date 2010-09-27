Тестирование сайта на предмет багов

Тестирование сайтовЗавершен10 заявок244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо протестировать сайт-каталог гостиниц.

Функциональное тестирование на предмет багов и ошибок.

13 лет назад
blosb
Павел 
42 годаЛитва
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
lyoxa
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
61 отзыв(-3)
13 лет назад
$150
2 дня
Все отлично, сотрудничеством доволен. Внимательный и опытный тестировщик.
Интересная работа. Сотрудничеством доволен.
  • Похожие заказы

  • Сайт блокируют

    Помогите плиз у меня сайт yegordanilov.ru и в друг с ничего он выводится в гугле как сайт заражен вирусами хотя на яндексе такого нету и если захожу через мозилу блокирует я уже и вирусы искал ...

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анализ приложения вконтакте на баги и юзабилити

    $250

    Требуются специалисты в области юзабилити, для анализа приложения вконтакте. Направления исследования: 1) Интерфейс приложения 2) Интерфейс flash редактора Требуется составить список улучшений и дополнений к действующей системе, которые сделают работу более понятной. Описать явные косяки, и узкие места. http://vkontakte.ru/app1831958

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проверить сайт на уязвимости

    Проект находится в завершающей стадии, поэтому хочу проверить, нет ли на сайте серьезных уязвимостей, которые бы могли привести к взлому, краже исходных кодов или базы пользователей и т.д. Проект сделан на основе CMS LiveStreet. Желательно каким-то ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Провести аудит сайта

    $50

    Провести аудит сайта. Составить отчет. Примерный план: Легко ли посетителям получить нужную информацию на сайте? Правильно ли работают сервисы на сайте? Как я могу повысить эффективность моего сайта? Почему просматривается так мало страниц на сайте? Какие страницы ...

    Тестирование сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Юзабилити анализ сайта для Настенко Роман (Aristo)

    Необходимо провести юзабилити анализ сайта, дать рекомендации касательно целей и концепции сайта. Также необходимо перепроектировать главную страницу для улучшения конверсии и лучшего понимания пользователями концепции и целей сайта.

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Убрать вирусы на joomla. 2 сайта.

    $40

    1 сайт. Главная страница - чистая при загрузки через браузер. В яндексе проиндексирован. Title "Hacked By AHG Crew [Albanian Hackers Group]".Система на месте, бд - вроде тоже. 2 сайт. Постоянно цепляет вирусы. Вытираем вручную, через несколько ...

    Joomla
    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Потестировать веб-приложение, найти ошибки

    $25

    Имеется web-приложение - open source система для трекинга рабочего времени - Anuko Time Tracker - http://www.anuko.com. Ваша задача - найти проблемы в приложении и чётко задокументировать их. Среди прочего, нужно уделить внимание следующему: - Базовая функциональность - ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад