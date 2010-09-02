Исправить баг в локально развернутой программе

Проект находится в завершающей стадии, поэтому хочу проверить, нет ли на сайте серьезных уязвимостей, которые бы могли привести к взлому, краже исходных кодов или базы пользователей и т.д. Проект сделан на основе CMS LiveStreet. Желательно каким-то ...