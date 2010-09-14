Сейчас убрать вирусы с сайта

$10
Тестирование сайтовЗакрыт4 заявки174 просмотра
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Срочно убрать вирусы с сайта. Уже в течении 3-х месяцев заражают 2 файла. Вытираю вручную, через некоторый период появляются снова. Пароли меняю.

Оплата строго Яндексами, на домашнем компьютере не установлен WM.

13 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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