Требуется проверить онлайн покер на уязвимость.

Тестирование сайтовЗакрыт14 заявок519 просмотров
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Внимание игроков в покер! Ищу группу из нескольких опытных игроков в онлайн-покер (до 10 человек) для тестирования вновь созданного сайта. Это многопользовательский онлайн покер по адресу: http://pokernarus.com Требования к игрокам: опыт игры на реальные или виртуальные деньги. От Вас требуеся выявление багов, если они есть, и предложения по улучшению его работы. Оплата по договоренности, пожалуйста называйте цену.

13 лет назад
burdinng
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад