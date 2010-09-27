Оптимизация поиска PrestaShop

Тестирование сайтовЗавершен2 заявки142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть магазин престашоп. Находится на ВДС 700мГц 256ОЗУ.

Нагрузка на проц 1-10% ОЗУ занята на 30-35 %

Сайт работает нормально. Но. Если попробовать выполнить поиск в магазине - поиск занимает катастрофично долгое время 15 и более сек.

Долгий поиск связан именно с тем что в магазине много товаров (более 1500). (если для примера оставить мало товара, поиск почти моментальный) В идеале поиск не должен занимать более 5 сек. (время я считаю не к моменту полной загрузке резельтата поиска - а начала загрузки после надатия Найти)

http://print-service.com.ua

Предложение - конкретный план ваших действий. Предложения только с ценами.

Prestashop
13 лет назад
Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$30
1 день
Все сделано быстро и в лучшем виде, сервер настроем, дана подробная консультация, рекомендую к сотрудничеству.
Приятный адекватный заказчик