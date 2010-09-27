Оптимизация поиска PrestaShop

Есть магазин престашоп. Находится на ВДС 700мГц 256ОЗУ.

Нагрузка на проц 1-10% ОЗУ занята на 30-35 %

Сайт работает нормально. Но. Если попробовать выполнить поиск в магазине - поиск занимает катастрофично долгое время 15 и более сек.

Долгий поиск связан именно с тем что в магазине много товаров (более 1500). (если для примера оставить мало товара, поиск почти моментальный) В идеале поиск не должен занимать более 5 сек. (время я считаю не к моменту полной загрузке резельтата поиска - а начала загрузки после надатия Найти)

http://print-service.com.ua

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