Оптимизация поиска PrestaShop

Срочно убрать вирусы с сайта. Уже в течении 3-х месяцев заражают 2 файла. Вытираю вручную, через некоторый период появляются снова. Пароли меняю. Оплата строго Яндексами, на домашнем компьютере не установлен WM.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть магазин престашоп. Находится на ВДС 700мГц 256ОЗУ.
Нагрузка на проц 1-10% ОЗУ занята на 30-35 %
Сайт работает нормально. Но. Если попробовать выполнить поиск в магазине - поиск занимает катастрофично долгое время 15 и более сек.
Долгий поиск связан именно с тем что в магазине много товаров (более 1500). (если для примера оставить мало товара, поиск почти моментальный) В идеале поиск не должен занимать более 5 сек. (время я считаю не к моменту полной загрузке резельтата поиска - а начала загрузки после надатия Найти)
Предложение - конкретный план ваших действий. Предложения только с ценами.
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