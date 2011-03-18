QA – Тестер

Требуется специалист по уязвимостям в ПО. Место работы – удаленная работа, форма работы – полностью сдельная, занятость - посильная, не менее 4-ех часов в день, оплата - высокая (оговаривается поставленной задачей). Требования: 1) Понимание принципа работы уязвимостей в ...
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Нужен тестер который будет выявлять баги в разрабатываемом веб сайте.
тестировать в разных браузерах, и.т.д Работа постоянная. желательно человек из Спб
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