Тестировщик мобильных сайтов

Ищю тестировщика сайтов, для поиска багов на сайте и проверке заданий выполненых програмистами. Кто мне нужен: 1. с опытом работы тестировщиком, а еще лучше менеджера по проектам(вебразработка) 2. со знанием основ css, html, php минимум 3. адекватный, активный, легко ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную удалённую работу требуется тестировщик.
Условия:
5 дневная рабочая неделя,
с 10-00 до 19-00 по Москве
20-25 000 в месяц
Тестовое задание прикреплено к проекту.
Присылайте готовые задания на [email protected]
- Похожие заказы
- $1000Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен человек готовый взять на себя обязанность по тестированию проектов на юзабилити, техническую состоятельность и соответствие техническому заданию. Просьба сразу озвучивать стоимость работ, портфолио и возможные предложения по сотрудничеству.Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Обязательные требования: - Пол: женский - Возраст: до 30 лет. - Знание веб-технологий, опыт работы ТЕСТЕРОМ в сфере веб-технологий (тестирование веб-сайтов, веб интерфейсов различного рода систем). - Работа ВНЕ офиса, удаленное тестирование. - Полный рабочий день с 9:00 до 18:00. Преимущество ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Зачастую не хватает времени и чувства терпения тестировать то что приготовил фрилансер по заданию. Сдают очень сырые вещи и на лицо отличающиеся от того что показывал в задаче. Нужно "бить их лопатой" и заставлять доделывать ...Тестирование сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день! Нужен специалист по системе тестирования Selenium. Пожалуйста отпишите в теме ваши навыки и условия работы.Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $400
Требуется тестер для постоянно развивающегося вэб сайта. Занятость порядка 20 часов в неделю. Оплата - 5$ в час. Работа удаленная. Icq: 406-832-809Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем тестировщика с опытом работы с веб-приложениями и/или сайтами. Работа удаленная, но время от времени нужно будет встречаться. Поэтому нужен специалист из Минска. На испытательный срок - это полставки с ЗП в 400 долларов, после ...Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для удаленной работы в веб-студии в Украине, требуется тестировщик веб проектов. Работа по договору, потребуется скан паспорта и подписанный договор. Только для тестировщиков из Украины. Подробности пришлю в личку.Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется Тестер сайтов на постоянную удаленную работу Подробности в аське или в приватеТестирование сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $400
Требуется тестировщик для удаленной работы НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ с 10:00 до 19:00 по Москве над действующим крупным web-проектом. Варианты утренней/ночной работы не рассматриваются. Требуется: 1. Тестирование сайта в разных браузерах(FF, IE6-8, Opera, Safari, Chrome). ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад