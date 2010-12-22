Требуется специалист по уязвимостям в ПО

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Требуется специалист по уязвимостям в ПО.

Место работы – удаленная работа, форма работы – полностью сдельная, занятость - посильная, не менее 4-ех часов в день, оплата - высокая (оговаривается поставленной задачей).

Требования:

1) Понимание принципа работы уязвимостей в ПО (x86);

2) Опыт анализа уязвимостей в ПО (x86);

3) Нестандартность мышления, творческий подход к решению задачи.

Адрес для резюме: [email protected]. Указывайте вакансию в теме письма. Резюме обязательно!!!

13 лет назад
cougar2005
Инга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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