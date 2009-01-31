Тестирование проекта

Тестирование сайтовЗакрыт2 заявки170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для тестирования нового проекта, требуется человек обладающий:

- Высокой скоростью Интернет.

- Анлим трафиком.

- свободным временем

Подробности и оплата, при переписке.

Связь:

Пишите в личку, на ящик: kutila.roman(Собака)gmail.com, либо сразу на асю: Четыре-Четыре-Ноль…Два-Восемь-Шесть… Восемь-Восемь-Восемь

15 лет назад
Kutila-LS
Роман 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад