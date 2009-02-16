Поймать спайварю во флеше

Все, все сделали. Проект открыт только что бы исполнители отметились.

На странице http://www.realclearpolitics.com/articles/test-article6.html имеется три таких голубых флешевых баннера. В них (предположительно) содержится компонент обращающийся к постороннему серверу откуда лезет какая-то спайваря. Задача разобрать эти баннеры и найти откуда, с какого именно сревера оно лезет. По возможности сказать пару слов о самой пакости, котоорую пытаются грузить.

Рабта на скорость, первая премия $50. Остальным по мере моей субъективной оценки. Там у нас, видимо, что-то аналогичное этой истории http://www.weblancer.net/forum/themes/6991.html