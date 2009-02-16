Поймать спайварю во флеше

$100
Тестирование сайтовЗавершен3 заявки793 просмотра
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Все, все сделали. Проект открыт только что бы исполнители отметились.

На странице http://www.realclearpolitics.com/articles/test-article6.html имеется три таких голубых флешевых баннера. В них (предположительно) содержится компонент обращающийся к постороннему серверу откуда лезет какая-то спайваря. Задача разобрать эти баннеры и найти откуда, с какого именно сревера оно лезет. По возможности сказать пару слов о самой пакости, котоорую пытаются грузить.

Рабта на скорость, первая премия $50. Остальным по мере моей субъективной оценки. Там у нас, видимо, что-то аналогичное этой истории http://www.weblancer.net/forum/themes/6991.html

15 лет назад
Mauser
Тер 
50 летСША
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
lyoxa
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
61 отзыв(-3)
15 лет назад
$25
1 день
Леха как всегда. Конкретно решает проблемы.
Побольше бы таких заказчиков =)
Remoddy
Никита 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$50
1 день
Все сделал моментально и отчетливо. Без лишних вопросов.
Вот это - правильный заказчик! :) Не стоит бояться его проектов "сделайте, пришлите, я посмотрю и оплачу, если хорошо сделано" - всё честно. Спасибо!