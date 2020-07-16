Тестирование сайта

На сайте произошла смена движка и немного изменился дизайн.

Новую версию (которую нужно тестировать) я разместил здесь (временно скрыл все разделы, кроме видео):

http://dovga.roman.az/

Самостоятельно я тестировал с помощью валидаторов и других сервисов мобильную и десктопную версию. Но могу упустить что-то важное.

По поводу изменения основного дизайна не пишите. Только если заметите что-то явно выделяющееся из общего фона.

Предложения по улучшению юзабилити приветствуются.