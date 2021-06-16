Устранить проблему на сайте angular.js

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Закрытнет заявок390 просмотров

Модератор внес изменения через фронт-энд редактор и кое что удалил, после этого сайт не отображается. Нужно найти ошибку и исправить. Сайт на angular.js. Скрин ошибку прикрепил

4 года назад
guest_16249669467169
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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