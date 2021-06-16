Требуется провести тестирование веб-приложения, включая соцсеть, лайв чат и внутренние страницы. Документирование всех найденных багов для разработчиков. Тестирование должно быть выполнено в Chrome и Safari, включая адаптивные версии. Возможность удаленного тестирования, но предпочтительно в офисе в Одессе. При успешных результатах возможна периодическая повторная работа.