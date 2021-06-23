Тестирование web-приложения

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Закрыт12 заявок562 просмотра

Необходимо провести тестирование веб-приложения (соцсеть + лайв чат + ряд внутренних страниц сервиса, включая формы обратной связи и механики регистрации на ресурсе). Все найденные баги и некорректно работающие элементы необходимо будет задокументировать для передачи информации нашим разработчикам.

Тестирование займет 1 день. Возможно удаленное тестирование, но лучше его проводить в нашем офисе (г. Одесса) на нашем оборудовании. Тестировать нужно будет отдельно в Chrome и отдельно в Safari, включая адаптивные версии.

При хороших результатах тестер будет периодически привлекаться для повторного однодневного тестирования.

Присылайте свои предложения, пожалуйста.

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ded_mamed
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