Доброго времени суток. Нужно найти и исправить проблему скорости загрузки сайта (OpenCart). Открыв ссылку на сайт, вы сами убедитесь что первое что нужно сделать это поправить скорость загрузки :) Есть ...
Тестирование web-приложения
Необходимо провести тестирование веб-приложения (соцсеть + лайв чат + ряд внутренних страниц сервиса, включая формы обратной связи и механики регистрации на ресурсе). Все найденные баги и некорректно работающие элементы необходимо будет задокументировать для передачи информации нашим разработчикам.
Тестирование займет 1 день. Возможно удаленное тестирование, но лучше его проводить в нашем офисе (г. Одесса) на нашем оборудовании. Тестировать нужно будет отдельно в Chrome и отдельно в Safari, включая адаптивные версии.
При хороших результатах тестер будет периодически привлекаться для повторного однодневного тестирования.
Присылайте свои предложения, пожалуйста.
Заявки фрилансеров
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