Требуется провести тестирование веб-приложения, включая соцсеть, лайв чат и внутренние страницы. Документирование всех найденных багов для разработчиков. Тестирование должно быть выполнено в Chrome и Safari, включая адаптивные версии. Возможность удаленного тестирования, но предпочтительно в офисе в Одессе. При успешных результатах возможна периодическая повторная работа.
Нужен человек который снимет ошибки юзабилити на сайте.
Нужен человек который снимет ошибки юзабилити на сайте. Сам сайт и кабинет юзера.
что надо поправить дизайн и главное чтобы юзер имел четкое понимание что он должен делать на сайте
сайт www.redbox.one
просьба к господам ботам пожалуйста не тратьте наше и свое время, а также посредникам.
Спасибо, ждем предложений.
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