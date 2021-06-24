Нужен человек который снимет ошибки юзабилити на сайте.

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт13 заявок667 просмотров

Нужен человек который снимет ошибки юзабилити на сайте. Сам сайт и кабинет юзера.

что надо поправить дизайн и главное чтобы юзер имел четкое понимание что он должен делать на сайте

сайт www.redbox.one

просьба к господам ботам пожалуйста не тратьте наше и свое время, а также посредникам.

Спасибо, ждем предложений.

4 года назад
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